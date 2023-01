Roma-Bologna, Dybala esce dal campo: le sue condizioni non preoccupano

Una volta in panchina lo staff medico romanista gli ha messo del ghiaccio su entrambi i polpacci

Paulo Dybala esce dal campo al minuto 73' di Roma-Bologna. L'argentino, che si era procurato nel primo tempo il calcio di rigore del vantaggio giallorosso, è stato sostituito da Bove. Una volta in panchina lo staff medico romanista gli ha messo del ghiaccio su entrambi i polpacci e poi la Joya si è toccato anche il gluteo, facendo una smorfia. Le sue condizioni, però, non preoccupano in vista della trasferta di domenica contro il Milan.