Roma-Bologna: biglietti extra in vendita a 5 euro per gli abbonati

Considerata tuttavia la straordinaria risposta quest'anno dei romanisti al botteghino, il club ripaga i suoi tifosi con una grande novità

Da oggi alle ore 12 inizierà la vendita dei biglietti per Roma-Bologna . Il club tramite un comunicato ufficiale annuncia però una grande novità: gli abbonati avranno la possibilità di acquistare dei biglietti extra per amici e parenti a 5€ . Le promozioni non finiscono qui: anche chi non è abbonato, ma compra almeno un tagliando a tariffa intera, può infatti aggiungere nella stessa transazione ulteriori tre biglietti a 10€ l’uno . La partita si disputerà nel fine settimana del 30 aprile/1° maggio (data e ora da confermare).

Per Roma-Bologna le promozioni sono due. E la loro articolazione rappresenta una novità assoluta per il nostro Club. La prima è rivolta agli abbonati AS Roma per la stagione 2021/22, che contemporaneamente alla vendita libera potranno usufruire di un prezzo dedicato di 5€ per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi da quelli del proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente cliccare sull’apposito link ed effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di quattro biglietti in un’unica transazione. La seconda promo è dedicata a tutti i tifosi della Roma non abbonati: esclusivamente nei settori contrassegnati dall’icona "PROMO", acquistando un biglietto a tariffa "Intero" sarà possibile acquistare ulteriori biglietti al prezzo di 10€ l'uno. Per gli acquisti online sarà necessario selezionare la tariffa nell’apposito menù a tendina presente nella pagina dell’anagrafica. Ogni tifoso potrà comprare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione.