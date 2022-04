Roma-Bologna, in vendita anche il settore ospiti per i tifosi giallorossi

Saranno oltre 60mila i sostenitori giallorossi presenti ed è previsto un nuovo sold out.

In attesa della gara con il Leicester, la Roma ha comunicato che verrà aperto anche il settore ospiti per i tifosi giallorossi per la partita di domenica contro il Bologna: "Vista la grande richiesta, il Club ha ottenuto dalle autorità la possibilità di aprire ai propri sostenitori parte del settore originariamente previsto per i tifosi ospiti". Saranno oltre 60mila i tifosi giallorossi ed è previsto un nuovo sold out. I pochi sostenitori bolognesi che hanno comprato il biglietto verranno spostati in tribuna Montemario come già successo in occasione di Roma-Empoli. Il prezzo per i distinti nord-ovest è di 14 euro.