Roma-Bodo, Mourinho “sbrana” il reporter norvegese: “Rigori? Dimmelo tu” – VIDEO

Il tecnico non ha preso bene le domande dell'ex calciatore Jan Aage Fjortoft

José Mourinho contro tutti. Dopo aver attaccato in diretta tv e sui social gli arbitri di Serie A e Conference League, è stato protagonista di un faccia a faccia con un reporter norvegese. Non uno qualsiasi, bensì Jan Aage Fjortoft, ex calciatore e adesso apprezzato giornalista che collabora con BT Sport. Durante l'intervista post partita il reporter ha chiesto se fossero davvero rigori secondo lui i due episodi che hanno fatto infuriare il tecnico: "Hai visto la partita?" la risposta stizzita di Mou. "Dimmelo tu se c'era rigore o no...". "Io vorrei il tuo punto di vista, voglio sapere che ne pensa il tecnico della Roma" ha controbattuto Fjortoft. E ancora Mou: "Non l'hai visto? Avevi uno schermo...". "Voglio sapere se è rigore secondo te" ha insistito il norvegese. "Per te?" l'ennesima risposta di Mou. Alla fine il portoghese si è deciso a dire la sua: "L'arbitro ha deciso il match, questa è stata la partita".