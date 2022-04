Bodo, Mannsverk (mental coach): “Nessun cambiamento prima del match con la Roma”

Continua poi Bjorn: "Non facciamo nulla di speciale che ci possa provocare ulteriore stress"

Si chiama Bjorn Mannsverk, è un ex pilota militare e nella vita fa il mental coach. A molti di voi non dirà assolutamente nulla ma è lui l’uomo che si nasconde dietro il successo del Bodo\Glimt negli ultimi anni. Nella sua precedente carriera è stato indottrinato all’importanza della concentrazione, concetto che ha ben pensato di traslare sui giocatori del club. Secondo Mannsverk, è fondamentale concentrarsi sulla prestazione più che sul risultato: in questo modo si diminuisce la quantità di stress prodotta dal proprio cervello e ci si può dedicare interamente alla creatività del singolo individuo. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: