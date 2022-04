Roma-Bodo, lettera dei tifosi norvegesi: “Lasciamo la battaglia in campo”

le parole dei tifosi norvegesi: "Molti dei nostri sono preoccupati che ci potranno essere molti scontri e pugnalate fra di noi, quindi ascoltate questo appello"

La partita tra Roma e Bodo valida per il ritorno dei quarti di Conference League ha tutti i presupposti per trasformarsi in una polveriera. Dopo la rissa tra Nuno Santos e Knutsen non sono mancate squalifiche e frecciatine. A stemperare gli animi, però, i tifosi del norvegesi hanno pubblicato su twitter una lettera che invita a evitare scontri di qualsiasi tipo: