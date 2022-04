Roma-Bodo, le informazioni e le modalità d’accesso allo Stadio Olimpico

Il club giallorosso ha diramato un comunicato per facilitare l'accesso dei tifosi all'interno dell'impianto sportivo

Sale la febbre per il match di questa sera contro il Bodo/Glimt. Alla luce del sold out previsto per il match di ritorno contro i norvegesi valido per i quarti di finale di ritorno di Conference League, il club giallorosso ha pubblicato sul proprio sito ufficiale, una serie di informazioni utili e di suggerimenti per il regolare afflusso verso lo stadio: "Considerando l'elevato afflusso, il Club consiglia ai propri tifosi di recarsi all'Olimpico almeno due ore prima del fischio di inizio. Presentandosi quindi al prefiltraggio già alle ore 19. I cancelli dello Stadio apriranno comunque mezz'ora prima: alle ore 18:30. Idem per l'AS Roma Store su viale delle Olimpiadi e per la Magica Land. Mai come stavolta è fondamentale seguire questo utile suggerimento, per consentire che l'afflusso avvenga in modo ordinato e sereno". La Roma ricorda inoltre che per accedere all'impianto sportivo, è necessario essere in possesso della Certificazione Verde per tutte le persone che superano i 12 anni d'età oltre che la mascherina FFP2.