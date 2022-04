Roma-Bodo, Knutsen sarà squalificato: respinto il ricorso dei norvegesi

La Uefa non ha accettato il ricorso del Bodo che chiedeva l'annullamento della squalifica peril proprio allenatore dopo i fatti dell'andata

Kjetil Knutsen resta squalificato. L'allenatore del Bodo/Glimt non sarà quindi in panchina nella partita di domani sera contro la Roma a causa della decisione dell'Uefa in seguito ai fatti accaduti all'Aspmyra Stadion che hanno portato anche alla squalifica di Nuno Santos nei giallorossi. Il club norvegese, che già aveva mostrato grande amarezza per lo stop imposto dall'Uefa, ha fatto ricorso che però è stato respinto. Sul sito ufficiale del massimo organo calcistico europeo è stata resa nota la decisione. Knutsen non sarà quindi in panchina e dovrà guardare il match dalla tribuna.