Roma-Bodo, il pullman si ferma e Mourinho scende a salutare i tifosi

Lo Special One è sceso in strada per ricevere la giusta spinta motivazionale prima della sfida all'Olimpico

Redazione

Tutto è pronto all'Olimpico per il match di ritorno tra Roma e Bodo\Glimt. L'ambiente è caldo già da tempo e i tifosi giallorossi sono pronti a supportare la squadra dello Special One, che poco prima dell'arrivo allo stadio si è permesso una sosta insieme ad un gruppo di supporter. Infatti, questo tardo pomeriggio su Viale Angelico il pullman della squadra si è fermato improvvisamente alla vista di un gruppo di persone in festa con torce e fumogeni. José Mourinho è sceso in strada per salutare tutti e ricevere la giusta spinta motivazionale prima della sfida all'Olimpico.