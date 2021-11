Roma-Bodo: Vina out per infortunio. Convocati Mayoral, Villar, Reynolds e Diawara

L'uruguaiano fuori per un problema muscolare. A rischio anche per il Venezia

José Mourinho richiama gli epurati nella lista dei convocati, ma perde Matias Vina per infortunio. Stasera contro il Bodo Glimt, in panchina torneranno Mayoral, Villar, Reynolds e Diawara. Messi fuori rosa proprio in seguito alla pessima prestazione nella gara d'andata di Conference League, lo Special One ha poi tenuto il pugno duro continuando a lasciarli in tribuna anche in campionato.