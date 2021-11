Roma-Bodo Glimt, le probabili formazioni: ballottaggio Shomurodov-Mkhitaryan

Giovedì sera Mourinho dovrebbe schierare la formazione titolare. L'unico dubbio riguarda chi mettere al posto di Pellegrini, out per un'infiammazione al ginocchio

La Roma ripartirà giovedì contro il Bodo Glimt. I giallorossi sono chiamati a riscattare la prova mediocre della gara d'andata, quel 6-1 che ha fatto decidere a Mourinho di andare avanti soltanto con gli stessi undici (almeno fino a gennaio). Per questo la formazione titolare dovrebbe vedere Rui Patricio in porta, Mancini e Ibanez centrali difensivi, Karsdorp e Vina sulle fasce. Il centrocampo dovrebbe essere affidato come al solito a Cristante e Veretout, mentre sugli esterni dovrebbero agire Zaniolo ed El Shaarawy.