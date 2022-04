Roma-Bodo, Abraham sei nella storia: raggiunto Volk a 24 gol stagionali

E’ arrivato il 24esimo centro stagionale dell’attaccante inglese che ha stabilito un record

Tammy Abraham è entrato definitivamente nella storia della Roma e della Serie A. L’ex Chelsea grazie alla rete di oggi contro il Bodo ha trovato il suo 24esimo centro in stagione. Ha agganciato Volk nella classifica dei migliori marcatori giallorossi alla prima annata nella capitale. Record che durava dal 1929. Ottavo gol in Conference League e si conferma capocannoniere della competizione. Dal suo arrivo il 9 giallorosso è entrato nel cuore dei tifosi giallorossi, adesso è nell’Hall of fame del club capitolino. Adesso l’obiettivo è raggiungere e superare Hitchens come miglior marcatore inglese in una stagione in Serie A. L’ex attaccante dell’Inter ne ha messi a referto 16, Tammy è fermo a 15.