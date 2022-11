Roma-Betis, il retroscena tra Mourinho e Guardado: “Mi ha chiesto la maglia”

Non solo rabbia e polemiche, la settimana di José Mourinho, si arricchisce anche di parole al miele che arrivano direttamente dalla Spagna, in particolare da Andres Guardado. Il centrocampista del Real Betis, in un'intervista rilasciata a Star+, ha raccontato un aneddoto riguardante lo Special One: "È venuto a cercarmi e mi ha chiesto la maglia. È venuto nello spogliatoio, stavo uscendo e ho sentito 'Andrés Guardado', mi sono girato ed era Mourinho, mi ha detto 'puoi darmi la tua maglia', io ho risposto 'certo, mister, un onore". Queste la prima ricostruzione di Guardado che poi ha continuato parlando delle emozioni che gli ha lasciato questo incontro ravvicinato con il portoghese: "Questo tipo di cose sono quelle che si conservano. Questi sono i miei trofei, sono i regali da parte della gente del calcio che ha seguito da vicino la mia carriera. Ho affrontato Mourinho molte volte qui nel campionato spagnolo, il fatto che rispetti la mia carriera e che apprezzi un po' il giocatore che sono stato è qualcosa di eccezionale per me". Tutto però era nato alla viglia della sfida tra Roma e Real Betis quando, in un'intervista a Fox Sport, lo Special One aveva avuto parole di ammirazione per il centrocampista messicano.