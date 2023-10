Roma, Belotti super in Europa League: è il 2° miglior calciatore della giornata

Due gol e la solita gara di sacrificio per Belotti contro il Servette . Il Gallo sembra un altro calciatore rispetto a quello visto l'anno scorso e lo sta dimostrando gara dopo gara. Ieri in Europa League è stato decisivo ed è stato eletto secondo miglior calciatore della giornata alle spalle del giocatore dello Slavia Praga Chytil . I due si affronteranno allo stadio Olimpico il 26 ottobre. Al terzo si è piazzato Paquetà e al quarto Ruggeri. Il numero 11 giallorosso si sta ritagliando uno spazio importante nonostante la presenza di Lukaku e ha già messo a referto 4 gol stagionali e 2 assist.

