Roma, Belotti: “Il soprannome Gallo deriva da una scommessa con un mio amico”

Le parole dell'attaccante giallorosso: "Ha un significato molto importante perché è un'amicizia che per me vale molto"

Andrea Belotti, in un'intervista ai canali ufficiali della Uefa, ha parlato dell'origine del suo soprannome: "È uscito fuori come un gioco con un mio amico d'infanzia che si chiama Gallo di cognome. Un giorno ci siamo incontrati, per casualità lui era riuscito a vedermi per una partita e abbiamo fatto questa scommessa dicendo che se avessi segnato avrei dovuto mimare la cresta di un gallo perché lui da piccolo quando giocava esultava così". Questo il racconto di Belotti che ha poi concluso: "È arrivata la partita, ho segnato e mantenuto la promessa. È piaciuta a tutti. Ha un significato molto importante perché è un'amicizia che per me vale molto".