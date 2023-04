Roma-Bayer Leverkusen in chiaro: ipotesi Rai o Mediaset, Sky attende offerte

Come per il derby di Champions tra Milan e Inter, visibile anche su TV8, si va verso la trasmissione in chiaro anche delle italiane in Europa League: da valutare se una sola tra le gare di Roma e Juve oppure entrambe

Non solo il derby di Milano tra Milan e Inter. Sky infatti è pronto a cedere i diritti, come da norme Agcom, per la trasmissione in chiaro anche delle semifinali di Europa League che vedono protagoniste Roma e Juventus. Se la stracittadina di Champions all'andata sarà visibile anche su TV8, ceduta da Prime Video che ha l'esclusiva, la pay-tv di Comcast attende offerte per le altre due italiane in Europa League, che affronteranno rispettivamente Bayer Leverkusen e Siviglia. Il problema in questo caso è dato dalla contemporaneità delle due partite: come riporta 'Calcio e Finanza', Sky potrebbe cedere una delle due partite oppure addirittura entrambe. E in questo caso le ipotesi più accreditate sono Rai e Mediaset, ma anche qui si resta in attesa di un'offerta. Scartata l'ipotesi di una diretta gol.