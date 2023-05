Roma-Bayer, i Fedayn tornano a colorare il muretto: esposto uno striscione rosso

I Fedayn non hanno mai abbandonato il muretto, neanche dopo il furto dello stendardo storico da parte degli hooligans serbi della Stella Rossa. Oggi dopo circa tre mesi hanno colorato di nuovo la famosa vetrata della Curva Sud con uno striscione rosso e con ai lati due bande verticali arancioni e bianche. Lo storico gruppo ha deciso di non cambiare nome per il momento. I ragazzi del Quadraro non hanno mai abbondonato la squadra in casa e in trasferta e in occasione della semifinale d'andata hanno deciso di tornare con una nuova pezza.