Roma, Azmoun intenzionato a non partecipare alla coppa d’Asia

Sardar Azmoun è sbarcato a Roma, e tra le principali critiche al suo acquisto c'è la partecipazione con l'Iran alla prossima coppa d'Asia che lo vedrebbe protagonista a gennaio in Qatar. In queste ore, però, si fa sempre più concreta l'intenzione da parte dell'attaccante di non partecipare al torneo per convincere lo stesso club giallorosso a riscattarlo a fine stagione. Una intenzione già comunicata alla Roma dagli agenti di Azmoun anche se ancora non è stata resa ufficiale. Azmoun, infatti, è uno dei simboli dell'Iran (45 gol in 71 partite) oltre che un paladino dei diritti delle donne in un paese dove non è facile far valere il proprio pensiero. A meno di sorprese quindi Mourinho avrà l'iraniano anche a gennaio quando partiranno per la coppa d'Africa invece sia Ndicka sia Aouar.