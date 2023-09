Roma, Azmoun e Kristensen fuori dalla lista Uefa. Domani la conferenza di Pinto

I due nuovi acquisti giallorossi non saranno inseriti nella lista che andava completata entro stasera. Domani il gm giallorosso parlerà alle ore 14:30

Domani i giallorossi torneranno ad allenarsi a Trigoria ma come sottolineato anche da Mourinho con un post su Instagram, il gruppo sarà dimezzato con ben 12 giocatori assenti per via degli impegni nazionali. Oltre che giorni di lavoro, questi saranno giorni di riflessione per la squadra e anche per il tecnico portoghese. In molti cercano risposte circa l’assenza di Ndicka, che ancora non è mai stato messo in campo. I test atletici lo indicano come uno dei più in forma, il problema quindi è solo tecnico-tattico, e potremmo finalmente vederlo all’opera solo dopo la sosta. Inoltre era stasera il termine per fare letteralmente i conti dei giocatori da inserire nella lista Uefa. Il bilancio negativo costringerà con ogni probabilità il club a fare a meno di due giocatori. Il club ha già deciso di chi si tratta: saranno esclusi Kristensen e Azmoun. Domani alle ore 14:30, ci sarà inoltre la conferenza stampa di Tiago Pinto. Sicuramente per il gm portoghese sarà l’occasione giusta per parlare degli intesi mesi di mercato.

Ovviamente in questi giorni si lavorerà anche in vista del prossimo impegno casalingo, ossia quello contro l’Empoli dopo la sosta. Da domani alle 12 si potranno acquistare i biglietti del match e l’Olimpico è inoltre pronto a riaprire il settore Tribuna Tevere Parterre. Anche se per molti è una partita da dimenticare, il match contro il Milan di venerdì scorso ha collezionato un record: sono stati più di 1 milione i telespettatori collegati da casa per seguire la partita. Quasi 500.000 spettatori in più rispetto a Napoli-Lazio.

Il ricordo del primo gol di Totti. Mourinho testimonial Uefa per Sky — Il 4 settembre 1994 Francesco Totti, nemmeno 18enne, siglava il suo primo gol in Serie A con la maglia giallorossa. Il ricordo di questo importante giorno è stato condiviso direttamente dagli account ufficiali del club che sui social hanno pubblicato il video dell’azione che portò alla prima rete dell’ex Capitano giallorosso. Inoltre in giornata è anche uscito il primo video di Mourinho come testimonial della Uefa per SkySport. Uno spot particolare che racchiude anche alcune delle sue più celebri frasi come il famoso "zero titoli”. Da segnalare nella giornata di oggi anche la reazione diGarciaad una domanda provocatoria di un giornalista laziale. Durante al conferenza stampa gli è stato chiesto: “Una grande vittoria della Lazio, se fossimo a Roma potremmo dire che abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio?”. Una frase che è un chiaro riferimento ad una precedente dichiarazione dell’allenatore, quando vinse un derby sulla panchina della Roma. L’attuale tecnico del Napoli non ha ceduto alla provocazione, non ha risposto e ha accennato un sorriso.

