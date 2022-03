Roma-Atalanta, Zaniolo in campo senza mascherina protettiva – FOTO

Il numero 22 sta bene e preferisce non indossare la protezione, che rimane in panchina in caso di necessità

Nicolò Zaniolo scenderà in campo contro l'Atalanta senza la mascherina che avrebbe dovuto proteggergli il volto. Il numero 22, che nel match contro lo Spezia ha riportato una micro-frattura al volto, ha deciso di non indossare la protezione in carbonio che ha sfoggiato ieri in allenamento. Zaniolo sta bene e non sente il bisogno di coprirsi in volto. In caso di necessità, la mascherina è a disposizione in panchina e pronta per l'uso. Oggi, come nel match d'andata, Mourinho ha schierato il classe '99 in attacco, in tandem con Tammy Abraham. Entrambi al Gewiss Stadium erano andati in gol.