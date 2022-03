Roma-Atalanta, tifosi ancora protagonisti: saranno oltre 35 mila all’Olimpico

L'Olimpico torna al 75% e il popolo giallorosso risponde presente

Sabato alle 18 all'Olimpico ci sarà l'Atalanta, unica diretta concorrente battuta dalla Roma nella storia recente. Per bissare la vittoria dell'andata i giallorossi non potranno contare su Mourinho, ma potranno fare affidamento su un0 stadio sempre più gremito. Per la sfida si registrano, infatti, oltre 35 mila presenze. Numero destinato ad aumentare. Dopo l'ondata giallorossa che ha travolto il Picco di La Spezia settimana scorsa, i tifosi si fanno sentire ancora una volta rispondendo presente. Tutto fa presagire che i numeri continueranno a salire, soprattutto perché la partita segna il ritorno della capienza al 75%.