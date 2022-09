Roma-Atalanta, rissa in campo: espulso Mourinho, salta l’Inter

Alta tensione all'Olimpico. José Mourinho è stato espulso dall'arbitro Chiffi al 57', scatenando un parapiglia in campo. Tutto è cominciato da un rigore chiesto a gran voce dalla Roma e da Zaniolo, caduto in area per una trattenuta con Okoli e la decisione di Chiffi di fischiare il fallo in attacco. Durante le proteste giallorosse l'Atalanta ha ripreso il gioco, andando praticamente indisturbata verso la porta di Rui Patricio. Mourinho è così entrato in campo di corsa per fermare l'azione, contro il regolamento. Chiffi si è allora precipitato verso il portoghese estraendo subito il cartellino rosso diretto e scatenando la rissa in campo. A quel punto, l'allenatore della Roma ha perso la testa ed è stato trattenuto a fatica dal suo staff mentre continuava a dire la sua all'arbitro. Lo Stadio Olimpico si è trasformato in una bolgia che acclamava il suo allenatore, posizionato così dietro le balaustre a bordocampo, ancora visibilmente nervoso. Mourinhosalterà la sfida contro l'Inter a San Siro del 2 ottobre.