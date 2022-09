Roma-Atalanta, Mourinho premiato come miglior allenatore del mese di agosto

Prima del fischio d'inizio della gara tra Roma e Atalanta José Mourinho è stato premiato come miglior allenatore del mese di agosto dalla Lega Serie A. I giallorossi prima della debacle di Udine avevano conquistato 10 punti su 12 disponibili nelle prima quattro giornate di campionato. Tre vittorie contro Salernitana, Cremonese e Monza e il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus. Lo scorso anno lo Special One non aveva mai ricevuto il premio. Questo pomeriggio la Roma ha la possibilità di volare al primo posto in attesa di Milan-Napoli.