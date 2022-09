Roma-Atalanta, la moviola: Mourinho espulso per proteste

Alle 18:00 Roma e Atalanta si sfidano all'Olimpico per il match della settima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23. L'arbitro del match è il signor Chiffi della sezione di Padova, al Var c'è Di Paolo . Arbitro: Chiffi. Guardalinee: Vecchi e Mastrodonato. Quarto ufficiale: Ayroldi. Var: Di Paolo. Avar: Carbone.

80' - Giallo per de Roon dopo aver fermato Zaniolo irregolarmente in una potenziale azione pericolosa dei giallorossi.

76' - Giallo per Demiral dopo un contatto con Belotti.

61' - Contatto tra Zaniolo e Okoli in area di rigore giudicato regolare da Chiffi. I due giocatori si sono trattenuti a vicenda.

58' - Mourinho espulso per proteste: lo Special One è entrato in campo dopo un contatto tra Zaniolo e Okoli su cui Chiffi ha fischiato fallo contro i giallorossi.