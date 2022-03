Roma-Atalanta, il buffetto di apprezzamento di Mourinho ad Abraham in zona mista

L'allenatore scherza con il bomber inglese, autore del gol partita

Tammy Abraham si è preso la Roma , a suon di prestazioni convincenti, ma soprattutto di gol. E mentre un’intera tifoseria lo osanna, ed è ricambiata alla grande, l’attaccante inglese riceve anche i complimenti del suo allenatore. Certo, alla maniera di José Mourinho . In zona mista, infatti, l’allenatore portoghese ha fatto capire al bomber che ha apprezzato la sua partita contro l’Atalanta. La scena divertente dello Special One che vede Abraham e si ferma a dargli un buffetto è stata ripresa dall’account ufficiale dei giallorossi. Ma non è l’unica cosa esilarante fatta oggi da Mou.

Perché, come ha detto Gianluca Mancini, anche lui in un’intervista nel dopo partita, il mister ha commentato la vittoria contro l’Atalanta dicendo che senza di lui in panchina sono arrivati sei punti, motivo per cui non tornerà più. Stava scherzando, ovvio.