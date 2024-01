Roma-Atalanta, domani alle 12.30 la conferenza stampa di José Mourinho

Dopo aver archiviato l'impegno in Coppa Italia con il passaggio del turno ai quarti di finale che significato derby con la Lazio, la Roma è pronta a scendere in campo in campionato per un match d'alta classifica contro l'Atalanta all'Olimpico. Nella giornata di domani, José Mourinho terrà la sua consueta conferenza stampa della vigilia alle 12.30. Il tecnico portoghese risponderà alle domande dei cronisti presenti a Trigoria e grande attenzione sarà riposta anche sulle sue parole sull'addio di Tiago Pinto. Venendo al campo, la squadra del tecnico portoghese ha bisogno di ritrovare i tre punti dopo il ko con la Juventus, ma con gli uomini contati non sarà facile.