Roma, sette partite senza sconfitte: non succedeva dal 2020

Non succedeva dalla stagione 2020\2021 con Fonseca in panchina. Una vittoria o un pareggio contro l'Udinese potrebbe eguagliare il record dell'ex portoghese

Non succedeva dalla stagione 2020\2021, la Roma grazie ai tre punti strappati all'Atalanta di Gasperini portano la squadra di Mourinho a 7 risultati utili consecutivi. All'epoca in panchina sedeva Paulo Fonseca, che nonostante un'inizio di campionato da brividi ha collezionato 18 punti in 8 giornate (Verona, Juventus, Udinese, Benevento, Milan, Fiorentina, Genoa e Parma). Lo Special One potrebbe eguagliare il risultato ottenuto dall'ex tecnico prossima settimana, proprio contro l'Udinese in programma domenica 13 alle 18:00. Una differenza però tra i due portoghesi c'è: José è riuscito per la seconda volta in stagione a battere una big come la Dea.