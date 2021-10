Roma, Assemblea degli azionisti convocata a novembre per l’aumento di capitale

L'ordine del giorno prevede l'approvazione del bilancio e una discussione sull'aumento del Capitale

La Roma ha diramato tramite i propri canali ufficiali un comunicato che attesta la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il 26 novembre. L'ordine del giorno prevede "Proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all’aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall’assemblea in data 28 ottobre 2019 e modificato in data 9 dicembre 2020". Successivamente si passerà all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2021.