Roma, aperto il canale ufficiale su WhatsApp: un nuovo modo per connettersi ai tifosi

La Roma continua a rimanere al passo con i tempi. La società giallorossa, infatti, ha annunciato l'apertura ufficiale del suo personalissimo canale su WhatsApp. Si tratta di un nuovo modo di comunicare con i tifosi giallorossi, mantenendoli sempre aggiornati su tutto ciò che circonda il mondo della squadra di Mourinho. La Roma, è tra i primi club europei a cimentarsi in questa nuova sfida, nella quale offrirà l'opportunità di poter fruire di contenuti esclusivi ed immagini. Per poter utilizzare il nuovo canale su WhatsApp, sarà necessario aggiornare la nota applicazione di messaggistica e cercare AS Roma nella sezione "aggiornamenti".