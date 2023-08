Roma, Aouar carica l’ambiente in vista del Milan: “Tutti insieme”

Il giocatore algerino, dopo il gol al Verona, ha voglia di prendersi le chiavi del centrocampo di Mourinho e non vede l'ora di scendere in campo per la sfida ai rossoneri

Redazione

Dopo un solo punto in due giornate, la Roma ha un disperato bisogno di ritrovare la vittoria e smuovere la classifica. Venerdì, allo stadio Olimpico, arriva il Milan di Pioli. I giallorossi si ritroveranno contro una squadra in grande salute, visti i due successi consecutivi. Tra i possibili protagonisti del match c'è anche Aouar. Il giocatore algerino sui social ha suonato la carica in vista della sfida ai rossoneri: "Tutti insieme. Forza Roma sempre". Questo il suo messaggio che ha accompagnato il post. Il centrocampista giallorosso con il Verona ha trovato il primo con la maglia della Roma e non ha intenzione di fermarsi. Al suo fianco, come tutto il resto della squadra, avrà il pubblico delle grandi occasioni per un altro sold-out d'amore.

