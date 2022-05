Roma ancora protagonista nel progetto “A Scuola di Tifo”. Presente Vergine

Martedì 17 maggio gli studenti del Liceo Sportivo di Trigoria sono stati sensibilizzati riguardo alla vicenda di Willy Monteiro

La Roma si è resa di nuovo protagonista nel progetto " A Scuola di Tifo ", progetto che punta a sensibilizzare gli studenti su temi socialmente rilevanti. All'evento era presente anche Vincenzo Vergine , responsabile del settore giovanile del club . Di seguito riportiamo il comunicato dal sito web ufficiale giallorosso: "Martedì 17 maggio i protagonisti sono stati gli studenti del Liceo Sportivo dell'AS Roma di Trigoria, inaugurato nel settembre del 2019 e sezione distaccata dell'Istituto Internazionale Paritario Giovanni Paolo II di Ostia. Dedicato a Willy Monteiro, il ragazzo brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro, "A Scuola di Tifo" è il progetto con cui Club punta a sensibilizzare gli studenti su temi socialmente rilevanti. All’evento, svoltosi in orario didattico, hanno preso parte tutte le classi del Liceo di Trigoria riservato ai giovani tesserati dell’AS Roma, ad esclusione dell'Under 17 assente per impegni calcistici.

L'appuntamento ha preso il via con la premiazione di undici studenti che si sono distinti durante l'anno per meriti scolastici, da parte del Responsabile del Settore Giovanile del Club, Vincenzo Vergine. A loro è stata consegnata una maglia personalizzata con la speciale dedica di Lorenzo Pellegrini. La seconda parte dell'evento, curata da una psicologa, è stata invece dedicata al tema della sostenibilità. Al termine dell'iniziativa, cui hanno presenziato anche Manrico Ferrari, responsabile scolastico per l’AS Roma, il dirigente di Istituto prof. Ottavio Di Paolo e il Director Sustainability & Community Relations Department del Club Francesco Pastorella, tutti i ragazzi hanno compilato un questionario e hanno ricevuto dei gadget AS Roma".