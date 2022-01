Roma, anche Fuzato positivo. Il Chelsea pensa ad Abraham, attesa Maitland-Niles

I giallorossi tra campo e mercato: il portiere brasiliano positivo ma asintomatico. Dall'Inghilterra l'idea dei Blues di riportare a casa Abraham. Per la porta spunta Ozer del Fenerbahce

La Roma è a lavoro per preparare al meglio le due delicate sfide che apriranno questo 2022 contro Milan e Juventus. E' ormai passato un anno da quando Tiago Pinto ha preso in mano l'area tecnica giallorossa e il bilancio è positivo più per i cambiamenti svolti all'interno del centro sportivo, che per i risultati in campo. Il portoghese ha digitalizzato l'area scouting, cambiato il modo di trattare i campi di Trigoria e lavorato molto sul settore giovanile anche se i risultati della prima squadra stentano ad arrivare. Nel nuovo giro di tamponi, dopo le due positività emerse nei giorni scorsi, anche quello di Daniel Fuzato ha dato esito positivo. Il calciatore rassicura sulle sue condizioni ma dovrà rispettare i tempi della quarantena come da legge. Anche nel Milan, prossimo avversario della Roma, è emerso il primo positivo di ritorno dalle feste natalizia, si tratta di Ciprian Tatarusanu, anche lui in quarantena, asintomatico o con lievi sintomi. Il Covid non risparmia nessuno e anche il campionato Primavera deve soccombere alla nuova ondata: rinviate le prossime due sfide dei ragazzi di De Rossi contro Cagliari e Juventus.

Una delle notizie principali di giornata riguarda i biglietti per il match contro la Juventus e per gli abbonamenti a seguito della riduzione della capienza massima dello stadio voluta dal governo. I biglietti acquistati per la gara Roma–Juventus del 9 gennaio 2022 ore 18:30, saranno annullati e rimborsati". Verrà quindi aperta una nuova fase di vendita per i circa 20mila tifosi non abbonati che avevano acquistato un biglietto. Per quanto riguarda invece gli abbonamenti sottoscritti per l'intero campionato, alcuni tifosi in possesso di tessere per i settori già che vanno oltre il 50% della capienza, ovvero Curva Sud, Sud Laterale e Distinti Sud, saranno ricollocati in Curva Nord e distinti Nord, con la possibilità anche di acquistare - con una differenza - una tessera per un altro settore, facendo una sorta di 'upgrade'.

Il mercato giallorosso

La sessione di mercato invernale stenta a decollare per la Roma. I giallorossi sono ancora in attesa di una risposta ufficiale da parte dell'Arsenal per Maitland-Niles. L'offerta è ferma intorno ai 10 milioni di euro per il riscatto a fine anno, cifra considerata troppo bassa da parte dei Gunners. Dall'altra parte di Londra nel frattempo, le parole di Lukaku a Sky Sport hanno sollevato un vero e proprio polverone. In caso di separazione precoce tra il Chelsea e il belga, i Blues stanno prendendo in considerazione l'idea di riportare a casaTammy Abraham grazie al diritto di recompta da circa 80 milioni di euro inserito nel suo contratto, valido però dall'agosto 2023. Per la porta spunta Ozer, portiere classe 2000 in scadenza di contratto con il Fenerbahce, mentre a centrocampo i nomi caldi sono sempre Ndombele, Kamara e Grillitsch. In uscita invece oltre alle già note piste Anderlecht e Brugge, Reynolds potrebbe tornare nella MLS.