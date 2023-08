Roma, anche Candela in viaggio per Tolosa: “Non potevo mancare”

Questa sera alle ore 19:30 la Roma scenderà in campo per la sesta amichevole della preparazione estiva. Questo sarà il penultimo match prima della ripresa del campionato in cui Mourinho potrà mettere in campo la formazione che probabilmente vedremo nella prima giornata contro la Salernitana. Ad assistere alla partita, oltre a Pinto e la CEO Souloukou ci sarà anche un altro ospite d'eccezione: si tratta di Vincent Candela, una delle leggende della storia dei giallorossi. Gli account ufficiali del club hanno annunciato la presenza dell'ex campione tramite un video postato su Twitter in cui l'ex giocatore di origine francese parla direttamente ai tifosi: "Ciao ragazzi, andiamo tutti in Francia. Non potevo mancare. Quindi stasera un bel Tolosa-Roma. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma.".