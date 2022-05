Roma, anche Calafiori in piazza per festeggiare la vittoria in Conference League

Nel bel mezzo della festa giallorossa, presente anche il terzino girato in prestito al Genoa nel mercato di gennaio

Nella marea giallorossa che si è riversata in strada per festeggiare la vittoria in Conference League contro il Feyenoord, c'è anche Riccardo Calafiori. Il terzino, in prestito al Genoa da gennaio ma di proprietà della Roma, ha voluto partecipare alla festa come qualsiasi altro tifoso in estasi per la conquista del trofeo, che nella Capitale mancava da 14 anni. Calafiori, cresciuto nel vivaio giallorosso, non ha mai nascosto la sua fede calcistica.