Roma, Amelia: “L’Olimpico oggi farà la differenza. In campionato Napoli favorito”

Marco Amelia ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'ex portiere giallorosso durante l'intervista ha affrontato diverse tematiche, tra cui la Roma e i prossimi impegni sia in Europa che in campionato: "Il Bodø/Glimt è sbarcato prima a Roma per abituarsi al prato dell’Olimpico, però l’aspetto del campo può giocare a favore dei giallorossi. Questa sera devono emergere le differenze tra Roma e Bodø/Glimt, il 6-1 non fa testo ma all’andata ha fatto una buona gara. L’Olimpico farà la differenza, i calciatori entreranno in campo con più forza. Napoli-Roma? Vedo i partenopei avvantaggiati perché saranno più freschi, poi il Napoli non meritava di perdere contro la Fiorentina"