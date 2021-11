Roma, tutti negativi i tamponi prepartita. Protocollo Asl per una settimana

Dopo le positività di Cristante e Villar il gruppo squadra resterà sotto stretta osservazione

La Roma ha dovuto far fronte a due positivi per coronavirus: Bryan Cristante e Gonzalo Villar, regolarmente vaccinati, sono risultati positivi al giro di tamponi per il Covid. Questo pomeriggio i giallorossi si sono sottoposti a nuovi test, essendoci il rischio di positività, che hanno dato esito negativo. Nessun problema dunque in vista di Genoa-Roma, ma fino al match con il Torino di domenica prossima verrà attivato il protocollo della Asl casa-lavoro-casa.