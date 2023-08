Roma, allenamento pomeridiano a Trigoria: lavoro individuale per Matic e Dybala

In vista dell'amichevole contro il Partizani, continua il lavoro di gruppo. L'argentino e il serbo non sembrano aver preso parte alla seduta: per entrambi allenamento in solitaria

Proseguono gli allenamenti della Roma in vista del prossimo impegno amichevole contro il Partizani. La squadra si è ritrovata oggi pomeriggio a Trigoria per una nuova seduta di lavoro di gruppo, ma all'appello sembrano mancare sia Matic che Dybala. Gli account ufficiali del club hanno infatti pubblicato un resoconto video degli allenamenti di oggi, ma i due giocatori non sembrano aver preso parte al lavoro con i compagni. I due hanno infatti svolto un lavoro individuale a causa di risentimenti muscolari: l'argentino non aveva preso parte nemmeno agli allenamenti dei giorni scorsi per un sovraccarico muscolare accusato nell'amichevole contro il Tolosa, a cui non aveva partecipato nemmeno Matic. Ma per il serbo la situazione potrebbe essere più complessa. Nonostante alcuni problemi fisici, il centrocampista è stato fortemente accostato al Rennes nei giorni scorsi suscitando alcuni dubbi sul suo futuro nella Capitale. Adesso si aspettano soltanto le convocazioni per l'amichevole a Tirana, sperando in un recupero veloce di entrambi i giocatori.