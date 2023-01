Roma, allenamento a Trigoria: Zaniolo out. Scelta concordata col club

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per preparare la sfida con la Cremonese in programma mercoledì alle ore 21. Zaniolo non ha preso parte alla sessione dopo le minacce di morte ricevute questa notte e l'inseguimento di alcuni tifosi in macchina. Il calciatore ha dovuto chiamare la polizia ed è ancora scosso dall'accaduto. La scelta di non presentarsi all'allenamento è stata concordata col club. La Roma gli ha dato tutto il supporto necessario sia ieri notte che oggi. Lo strappo tra il numero 22 e l'ambiente è insanabile. Pinto proverà a cederlo in queste ultime ore di mercato. C'è tempo fino a domani alle ore 20.