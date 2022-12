Roma, allarme rientrato per Pellegrini. Smalling non si è allenato in gruppo

E' tornato in gruppo Lorenzo Pellegrini, mentre è ancora fuori Smalling. Il centrale inglese non ha recuperato dal problema alla caviglia sinistra rimediato nella sfida col Casa Pia. Ha svolto lavoro individuale e domani non ci sarà per l'ultima amichevole in terra portoghese contro il Waalwijk (ore 16). Il capitano invece è tornato in gruppo e ha anche pubblicato le foto sul suo profilo Instagram. Smaltita la forte contusione alla tibia sinistra. Domani dopo il match i giallorossi torneranno nella Capitale. Gli allenamenti riprenderanno il 26 dicembre dopo le vacanze natalizie.