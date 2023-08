Roma, all-in su Lukaku: il Chelsea apre al prestito, Friedkin a Londra. Azmoun firma

Oggi si sono intensificati i contatti per portare il belga alla corte di Mourinho: la trattativa è caldissima, anche Pinto in Inghilterra per trattare. Visite mediche per l'attaccante iraniano

Tornando a Azmoun, dopo essere atterrato a Ciampino nel tardo pomeriggio di ieri, oggi ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Come già anticipato, l’esito degli esami ha evidenziato un problema al polpaccio sinistro, a causa del quale è ai box da fine luglio. Lo Special One potrebbe dunque averlo a disposizione solamente dopo la sosta per le nazionali. Su di lui il tecnico portoghese ha inoltre espresso alcune parole durante la conferenza: “Quello che mi è stato proposto dal direttore, era Azmoun non come il "mio" attaccante ma come "uno dei miei attaccanti". Per esserlo, se la sua condizione è buona, può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, non solo in campionato ma anche in Europa. È un grande giocatore.”