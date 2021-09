Roma, al via la vendita libera dei biglietti per il match contro il Sassuolo

Ora è possibile acquistare liberamente il biglietto per il match dell'Olimpico

Finita la prima fase di prelazione riservata ai possessori di abbonamento della stagione 2019/20, alle 12:15 è iniziata la vendita libera dei biglietti per Roma-Sassuolo, gara valevole per la terza giornata di Serie A. Il match si giocherà all'Olimpico domenica 12 settembre alle 20:45, al momento sono stati venduti più di 10 mila biglietti con la prelazione e l'obiettivo è quello di ripetere quota 30 mila spettatori, cioè la capienza limite dello stadio Olimpico per le norme anti-Covid.