Roma, al via la vendita del pack per le gare con Fiorentina e Sheriff: prezzi da 24€

La Roma continua a rimanere vicina ai suoi tifosi. Ogni domenica si vede un Olimpico pieno di passione e la società giallorossa, per i match con Fiorentina e Sheriff ha ideato un pack speciale che permetterà di risparmiare sul prezzo dei singoli biglietti. Si partirà, infatti, da 24€ a gara per assistere al match contro i viola il prossimo 10 dicembre alle 20.45 e contro i moldavi il 14 dicembre alle 18.45. Inoltre, per i tifosi giallorossi Under 18 sono previste ulteriori riduzioni.