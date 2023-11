Roma, al via la vendita dei biglietti per le sfide di dicembre a Sheriff e Fiorentina

È possibile acquistare i tagliandi per la gara di Europa League del prossimo 14 dicembre e la sfida di campionato del 10 dicembre. Attive anche promo per gli Under 18 e Under 16

Redazione

Giovedì sera la Roma scenderà in campo per giocarsi l'ipoteca del passaggio del turno in Europa League contro lo Slavia Praga, ma la società pensa già alle prossime sfide. A partire da oggi, infatti, è iniziata la vendita per i biglietti del match contro lo Sheriff, in programma il 14 dicembre alle 18.45 allo stadio Olimpico. Questa sarà l'ultima partita europea dei giallorossi nel 2023 e i prezzi partono dai 18 euro per la Curva Nord. Qualche giorno prima, il 10 dicembre, toccherà alla Fiorentina. In questo caso il costo dei tagliandi cambia. Si parte, infatti, dai 33 euro.

