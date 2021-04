Roma-Ajax, i Friedkin esultano in tribuna al fischio finale

Prima la sofferenza, poi l’esplosione di gioia. Come tifosi qualunque. Dan e Ryan Friedkin non sono riusciti a trattenere la soddisfazione al triplice fischio che ha sancito la fine di Roma-Ajax e il conseguente approdo alla semifinale di Europa League. I proprietari del club hanno seguito con trepidazione gli attimi conclusivi di una partita tiratissima, complicata dalla rete di Brobbey e rimessa sui binari giusti dal pareggio di Dzeko. A gara appena conclusa l’esultanza, sempre composta come è nel loro stile, accompagnata da un abbraccio liberatorio tra i due.

Un segnale c chiaro del grande attaccamento della nuova proprietà ai risultati sportivi di una squadra che, in una stagione complicata, può ancora coltivare la possibilità di regalare ai propri tifosi una gioia indescrivibile. Lo sanno i Friedkin, che immaginano segretamente un primo anno di presidenza col botto. Ora arriva il Manchester United: la strada è ancora lunghissima, ma sognare ad occhi aperti non costa nulla.