Alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione giallorossa, Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Ajax di domani sera, in programma alle 21. Insieme a lui parla anche Rick Karsdorp. Il portoghese ritrova Mkhitaryan ma dovrà fare a meno ancora una volta di Smalling che non è riuscito a recuperare per la sfida.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Dalle 14:30 la conferenza in diretta di Fonseca