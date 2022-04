Roma, Abraham punta il Leicester e avverte Maddison: “Ci vediamo presto”

L'attaccante inglese avverte i connazionali sui social. Sarà il suo primo ritorno su un campo inglese dopo il passaggio in giallorosso

Tammy Abraham è sempre più decisivo quest'anno. L'attaccante inglese ieri ha sbloccato l'ennesima partita, realizzando il 24esimo gol della sua stagione. In semifinale i giallorossi incontreranno il Leicester, formazione che Abraham conosce molto bene. Nelle Foxes giocano alcuni dei suoi compagni di nazionale in particolare James Maddison. "Ci vediamo presto", questo il commento del centravanti giallorosso sotto il post celebrativo di Maddison, autore del gol del pareggio di ieri nella partita tra PSV e il suo Leicester, vinta dagli inglesi in rimonta nei minuti finali. Per lui sarà il primo ritorno in Inghilterra dopo il suo passaggio alla Roma in estate.