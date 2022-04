Roma, Abraham l’ammazza big: è secondo in serie A per gol contro le grandi

Solo Simeone lo precede di una rete. Gli mancano gli scalpi di Inter e Napoli dopo aver fatto male ad Atalanta, Lazio, Juve e Milan

I numeri sono importanti. Ma lo è ancora di più la qualità. Se poi abbini entrambe le cose allora il successo è garantito. E quello di Tammy Abraham in questo primo anno romano è indiscutibile. L’attaccante inglese è infatti alle spalle solo di Giovanni Simeone in serie A per reti segnate contro le big. In totale 7 spalmate su Atalanta (3), Lazio (2), Milan e Juventus. Un totale di nove punti che sarebbero stati di più se la Roma non si fosse fatta rimontare 3 gol dai bianconeri. Al primo posto appunto c’è il figlio del Cholo con otto reti di cui ben quattro alla Lazio. Abraham può recriminare sulla rete annullata ingiustamente a Torino contro la Juve all’andata altrimenti il dato sarebbe in perfetta parità. All’ex Chelsea mancano gli scalpi solo di Napoli e Inter, guarda caso le avversarie di questo aprile. Intanto pensa a far male al Bodo e a raggiungere Volk in cima alla classifica dei bomber con più marcature al loro primo anno in giallorosso.