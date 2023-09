Sorteggi Europa League: Roma nel girone G con Slavia Praga, Sheriff e Servette

I giallorossi di Mourinho in prima fascia. La prima partita il 21 settembre, l'ultima il 14 dicembre

La Roma vuole dimenticare la sconfitta contro il Siviglia nella finale della scorsa edizione dell'Europa League ed è pronta a dare l'assalto alla competizione. Da testa di serie i giallorossi finiscono nel gruppo G con lo Slavia Praga, lo Sheriff e il Servette. La prima partita è in programma il 21 settembre, l'ultima il 14 dicembre. Gli uomini di Mourinho hanno evitato Brighton e Betis. Sorteggio più morbido rispetto a quello della passata stagione. Il club nelle prossime ore comunicherà sul sito le modalità di vendita dei tagliandi.

GIRONE C : Rangers, Betis, Sparta Praga, Aris

Ore 13.30 - La seconda sorteggiata per la Roma è lo Sheriff

Ore 13.26 - La prima sorteggiata per la Roma è lo Slavia Praga

Ore 13.05 - Jesus Navas viene premiato come MVP dell'ultima stagione

