Roma, 2022 di fuoco: 19 partite in 78 giorni. Ecco gli incroci Serie A-Europa League

La Roma ha scoperto il calendario del girone di Europa League: quattro volte in campo alle 21 (di cui tre all'Olimpico) e due alle 18.45. Mourinho può avere un quadro decisamente più completo dei prossimi settanta giorni, fra trasferte e rientri, ma soprattutto incroci di campionato. Sarà fondamentale infatti gestire la rosa anche in base agli avversari, sapere quando poter - eventualmente - fare qualche qualche rotazione. Anche in Europa si giocherà spessissimo, un calendario compresso per il Mondiale, per cui diventa ancora più importante arrivare primi nel girone ed evitare un ulteriore spareggio. Si parte subito con Ludogorets-Roma l'8 settembre alle 18.45, quattro giorni dopo Udinese-Roma (domenica 4 alle 20.45). Nel weekend successivo (10-11) i giallorossi sono attesi dalla trasferta in casa dell'Empoli. Dopo la sfida del 'Castellani' si tornerà in campo ancora di giovedì per Roma-HJK Helsinki alle 21, a cui farà seguito la sfida ostica all'Olimpico con l'Atalanta (weekend 17-18 settembre). Poi la sosta per le nazionali consentirà di riprendere fiato, anche se non a tutti, dopo questo primo tour de force. Si riprende il weekend 1-2 ottobre, dove i giallorossi faranno visita all'Inter a 'San Siro', nella settimana che porta Roma-Real Betis del 6 ottobre. Una sfida che sicuramente verrà anticipata almeno al sabato 1 ottobre, se non addirittura al venerdì 30 settembre, dal momento che l'Inter dovrà poi tornare in campo martedì 4 nel big match di Champions col Barcellona.