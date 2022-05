Rodgers: “Maddison e Dewsbury-Hall non stanno bene, spero di recuperarli a Roma”

Il tecnico del Leicester ha parlato dopo la sconfitta contro il Tottenham in Premier League: "Maddison ha un problema all'anca, mentre Dewsbury-Hall al polpaccio"

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha parlato nel post-partita del match contro il Tottenham di Premier League in cui ha effettuato un massiccio turnover (schierati ben otto giocatori diversi rispetto al match contro la Roma) che però non era del tutto voluto. Rodgers ha infatti rivelato che Maddison e Dewsbury-Hall non stanno bene e che sono in dubbio per il match contro i giallorossi di giovedì: "Dewsbury-Hall e James Maddison sono stati lasciati a casa per continuare il trattamento su un paio di problemi di lesioni. Il primo ha un problema al polpaccio, mentre Maddison ha lo stesso problema all'anca che gli ha causato problemi in passato. Sono fiducioso che ci siano per la partita contro la Roma".